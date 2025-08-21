Israël viré de l'UEFA et de la FIFA, l'Italie en fait la demande

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

Dans une lettre ouverte, l'Association des entraineurs italiens appelle la FIFA et l'UEFA à bannir Israël des compétitions internationales. Un cri du cœur porté en soutien aux nombreuses victimes du conflit à Gaza.

Le 18 août dernier, l'Association des entraîneurs italiens (AIAC) a publié une lettre ouverte à destination de la Fédération italienne de football (FIGC) dans laquelle elle demande à ce que les plus hautes instances du football agissent contre Israël. Les techniciens transalpins ont décidé de se mobiliser en soutien aux victimes du conflit violent qui règne à Gaza. L'AIAC demande explicitement à la FIGC de s'adresser à l'UEFA et à la FIFA afin de demander la suspension immédiate d'Israël de toutes les compétitions internationales de football. En d'autres termes, que ni les clubs israéliens, ni l'équipe nationale, ne puissent participer aux compétitions organisées par les deux hautes instances.

L'Italie demande à exclure Israël

L'Association des entraineurs italiens (l'équivalent de notre UNECATEF) a envoyé une lettre à la FIGC dans laquelle elle demande à celle-ci de demander la FIFA et l'UEFA l'exclusion d’Israël de toutes les compétitions sportives. pic.twitter.com/yFG3RfWAlX — FrSerieA (@FrSerieA) August 20, 2025

« Ce qui se passe dans la bande de Gaza, avec ses lourdes répercussions en Cisjordanie et au Liban, peut-il être considéré comme l'un des 56 conflits actifs dans le monde, qui mérite la même attention et la même réponse ? Le massacre terroriste commis par le Hamas le 7 octobre 2023, qui a fait plus d'un millier de victimes israéliennes innocentes et la prise de 250 otages, peut-il justifier les représailles génocidaires brutales d'Israël, qui ont entraîné la mort de dizaines de milliers de civils palestiniens, au point d'annoncer leur expulsion ? Autant de questions que l'Association italienne des entraîneurs de football s'est posées et qu'elle pose désormais aux autres instances fédérales et à la FIGC dans son ensemble, notamment à l'approche des matchs entre l'équipe nationale italienne et l'équipe israélienne, les 8 septembre et 15 octobre. L'ampleur des événements qui se déroulent dans ces territoires tourmentés exige une prise de conscience de la part de tous et, à notre avis, des actions concrètes à la mesure de la tragédie qui se déroule », peut-on notamment lire dans cette lettre ouverte.

Une chose est sûre, si l'UEFA et la FIFA ne font rien, l'opposition entre l'Italie et Israël dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe du monde, le 9 septembre prochain, risque de faire l'objet de nombreuses interrogations.