Foot : Israël-Argentine annulé suite à des menaces venues de Palestine

Dans : Foot Mondial, Mondial 2018.

L'Argentine devait affronter Israël samedi à Jérusalem dans le cadre de la préparation au Mondial 2018, mais finalement cette rencontre a purement et simplement été annulée. En effet, suite à une manifestation intervenue devant le camp d'entraînement de l'équipe d'Argentine, des militants pro-palestiniens ayant brandi un maillot argentin ensanglanté et proféré quelques menaces, Lionel Messi et ses coéquipiers ont demandé à leur fédération de réfléchir à l'impact de ce match sur l'équipe.

Finalement, devant les invectives et les menaces venues de Palestine, où l'on estimait que ce match joué à Jérusalem était une provocation, les fédérations israéliennes et argentines ont préféré annuler cette ultime rencontre de préparation pour le finaliste de la dernière coupe du monde.