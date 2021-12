Incidents à Paris après la victoire de l'Algérie

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Malgré un arrêté préfectoral, des supporters de l'équipe d'Algérie se sont rués sur l'avenue des Champs-Élysées pour fêter la victoire des leurs en Coupe Arabe. Les CRS ont été obligés d'intervenir.

La préfecture de police de Paris avait été claire avec les supporters algériens et tunisiens, il y avait une interdiction officielle de venir célébrer le résultat de la finale de la Coupe Arabe qui opposait ce samedi au Qatar les deux équipes. Mais après le succès des Fennecs (2-0), plusieurs centaines de supporters algériens n’ont pas respecté les règles et sont arrivés sur la plus célèbre avenue du monde. Et si dans un premier temps l’ambiance était festive, certains fans n’avaient visiblement pas à l’esprit que le football. Résultat, face à une tension grandissante sur les Champs-Élysées, où les touristes étaient nombreux en cette période de fête, les CRS sont intervenus, faisant encore grimper d’un cran la température. Face à l’afflux incessant de supporters algériens, et des comportements parfois discourtois, les forces de l’ordre ont été obligées de procéder à des interpellations, avant de charger des groupes plus véhéments.