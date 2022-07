Gignac boycotte les Etats-Unis et le All Star Game

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Absent de la liste des joueurs convoqués pour le All Star Game 2022 à Minneapolis, le Français André-Pierre Gignac était annoncé indisponible en raison d’un « problème personnel ». En réalité, l’attaquant des Tigres de Monterrey a renoncé au déplacement à cause des exigences sanitaires des Etats-Unis.

Attendu pour le All Star Game 2022, match opposant les meilleurs joueurs de la Major League Soccer à une sélection du championnat mexicain, André-Pierre Gignac ne participera pas à cet événement prévu à Minneapolis. L’attaquant des Tigres de Monterrey ne figure pas dans la liste des 25 éléments convoqués par la Liga MX. La raison officielle ? D’après le championnat mexicain, le Français doit déclarer forfait à cause d’un « problème personnel ». L’instance n’a pas donné plus de détails pour expliquer l’absence de la star locale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇫🇷 André-Pierre Gignac (@10apg)

Mais dès le lendemain, le quotidien mexicain Cancha a révélé qu’André-Pierre Gignac, non vacciné contre le Covid-19, préférait éviter tout problème aux Etats-Unis, où le vaccin est obligatoire pour les étrangers qui arrivent sur le territoire. Une version rapidement confirmée par le principal intéressé sur les réseaux sociaux. « Sur la question qui a été soulevée aujourd'hui (mercredi), j'ai parlé avec le conseil d'administration, a écrit l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille sur son compte Instagram. Je leur ai demandé de respecter mon choix qui est une conviction liée à mon éducation, ma famille et mon origine. »

C’est sans doute pour cette même raison que l’international tricolore n’avait pas disputé le match de préparation entre les Tigres et Santos le 22 juin dernier à San Antonio. A ce moment, des « raisons personnelles » l’avaient officiellement empêché de faire le déplacement, sans que les médias ne cherchent à en savoir plus. Mais un mois plus tard, pour un événement tel que le All Star Game, André-Pierre Gignac a dû s’expliquer et assumer son choix.