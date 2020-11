Foot : Traîné dans la boue, le médecin de Diego Maradona réplique

Dans : Foot Mondial.

Alors que Diego Maradona a été enterré jeudi aux côtés de ses parents dans un cimetière de Buenos Aires en Argentine, sa mort continue à faire polémique…

Il y a quelques jours, l’avocat de l’ancienne légende du football n’avait pas hésité à pointer du doigt les responsabilités du corps médical, et notamment de Leonardo Luque, dans la mort de Maradona. Dimanche, trois des filles de Diego ont même poussé le bouchon un peu plus loin en accusant le médecin de négligence professionnelle. Désormais visé par une enquête de la justice argentine pour homicide involontaire, celui qui avait opéré le Pibe de Oro d'un hématome à la tête au début du mois de novembre a répondu aux attaques.

« Vous voulez savoir de quoi je suis responsable ? De l'avoir aimé, de m'être occupé de lui, d'avoir prolongé sa vie, de l'avoir améliorée jusqu'à la fin. J’ai fait tout ce que je pouvais, jusqu'à l'impossible pour un patient ingérable qui faisait ce qu'il voulait. Il aurait dû aller dans un centre de rééducation après son opération. Il n'a pas voulu, et il ne voulait pas non plus d'un accompagnant thérapeutique. Je suis neurochirurgien. Je suis la personne qui s'occupait de lui depuis l'opération. Je suis fier de tout ce que j'ai fait. Je n'ai rien à cacher. Je suis à la disposition de la justice. Maradona était très triste et voulait rester tout seul, lors des derniers jours de sa vie, et ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas ses filles, sa famille, ou son entourage. Il était courageux », a précisé, lors d'une conférence de presse, Luque, qui ne sait toutefois pas pourquoi aucune ambulance n'était présente devant le domicile de Maradona au moment de son arrêt cardiaque, alors que cela devait normalement être toujours le cas en cette période de maladie...