Foot : La famille Maradona veut venger la mort de la légende Diego

Décédé d’une crise cardiaque le 25 novembre dernier, Diego Maradona laisse un grand vide au sein de sa famille. A tel point que ses proches cherchent encore des explications à sa mort. Ou plutôt des coupables.

Alors que le monde du football rendait les plus beaux hommages à Diego Maradona, décédé d’une crise cardiaque le 25 novembre dernier, son entourage n’a pas tardé à s’interroger sur les circonstances de sa mort. Très vite, le médecin personnel de l’Argentin Leopoldo Luque a été pointé du doigt, notamment par les filles d’El Pibe de Oro, à savoir Dalma, Gianinna et Jana, lesquelles ont publiquement remis en cause la gestion du professionnel de la santé. La justice argentine a donc ouvert une enquête fin novembre afin de savoir si Diego Maradona avait reçu les bons soins compte tenu de son état qui se dégradait.

Une perquisition a même eu lieu au domicile de Leopoldo Luque, où les autorités cherchaient d’éventuelles preuves de négligence dans le traitement de la légende. Mais dans la famille du défunt, Diego Armando Maradona Junior, le fils de l’ancien joueur seulement reconnu 29 ans après sa naissance, n’a pas attendu le résultat de l’enquête pour lancer un avertissement dans la presse italienne. « Il y a une enquête en cours. S'il y a eu négligence, si quelqu'un est responsable de la mort de mon père, il paiera pour cela », a promis le proche de Diego Maradona dans les colonnes du Corriere dello Sport. Autant dire que les enquêteurs travaillent sous pression…