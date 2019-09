Foot : « Je reviendrai », Michel Platini en mode Terminator

Dans : Foot Mondial, Foot Europeen.

À partir du 8 octobre prochain, Michel Platini pourra tranquillement reprendre le cours de sa vie au sein du monde du football.

En 2015, l’ancien Bleu avait été suspendu de toutes activités liées au football pour une durée de quatre ans. Puni par la justice de la FIFA à cause d’un paiement reçu de deux millions de francs suisses de la part du président d’alors, Sepp Blatter, Platini pourra donc revenir aux affaires en cette fin d’année 2019. Opposé à Gianni Infantino, son ancien bras droit et aujourd’hui patron de la FIFA, l'ancien président de l'UEFA refuse en tout cas de finir sa carrière sur une mauvaise note.

« Je reviendrai. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Je ne peux pas rester sur une suspension, même si c'est une suspension faite par des abrutis. J'ai 64 ans, je prendrai le temps et verrai ce qui sera le mieux pour moi et ma famille. Et si on vient me chercher ? C'est différent. J'ai été victime d'une forme de complot, oui, tout à fait, entre les gens de la FIFA et les gens du ministère public suisse. Il y a eu une entente, une entente cordiale entre la FIFA et le MPC pour me virer. Je ne dis pas que c'est un complot de l'Etat suisse. Gianni Infantino n'a peut-être pas très envie que je revienne. Je ne me suis jamais senti suspendu. Comment une boite privée peut suspendre quelqu'un de football ? », a questionné, sur la télévision suisse RTS, Platoche, qui promet de dire la vérité un jour dans un livre retraçant les vingt dernières années de sa vie.