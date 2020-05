Foot : Eto'o, Diouf, Drogba, l'embrouillle continue

Dans : Foot Mondial.

Ces derniers temps, le football africain est à la mode, puisque des joueurs comme Sadio Mané ou Mohamed Salah brillent à Liverpool, l’une des meilleures équipes d’Europe.

Certes, le Sénégalais et l’Egyptien ont marqué l'histoire récente du football en remportant notamment la Ligue des Champions 2019. Mais pour l’instant, ils ne font pas encore partie des tous meilleurs joueurs de l’histoire du foot africain. Un trône que beaucoup de suiveurs donnent à Didier Drogba, Samuel Eto’o, voire à El-Hadji Diouf. D'ailleurs, au début du mois, l’attaquant sénégalais, passé par Rennes ou Liverpool, s’auto-proclamait « joueur africain le plus talentueux » devant l'Ivoirien et Camerounais. Une attaque pas du tout au goût d’Eto’o, qui a répliqué avec son égocentrisme habituel.

« Même si mon frère Diouf; la dernière fois, avec un verre de trop, s’est un peu perdu, il n’y a pas débat. Aucun des deux, ni Diouf ni Drogba, ne peut venir dire qu’il a été à mon niveau ou meilleur que moi. Et ce n’est pas le fait que je le dise, c’est un fait, c’est quelque chose qui est là. Je voulais être numéro un et je l’ai été tout au long de ma carrière », a lâché, sur Instagram, Eto’o, qui a réalisé une très belle carrière, et notamment au Barça, où il a remporté deux fois la Ligue des Champions et trois fois la Liga. Désormais, la parole est à Didier Drogba, le troisième larron de cette affaire. A moins que l'Ivoirien ne préfère s'élever au-dessus de la mêlée, ce qui ne serait pas de refus dans ce débat au ras des pâquerettes.