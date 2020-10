FIFA21 : Le nouveau dribble débarque, il fait des ravages

Dans : Foot Mondial.

C’est l’automne, la saison de football est lancée, et les amateurs de jeux vidéos attendaient impatiemment l’arrivée de l’édition annuelle de FIFA.

L’édition 2021 est donc sortie avec déjà un placement en top des ventes en France bien évidemment. Pour cette dernière édition avant le passage aux consoles de la future génération (PS5 et Xbox One X/S), EA Sports s’appuie comme toujours sur son mode Ultimate Team, qui voit les joueurs s’affronter en ligne avec les équipes créées par leurs soins avec les meilleurs joueurs comme Cristiano Ronaldo, Neymar ou bien sûr Mbappé. L’attaquant français du PSG est l’égérie de cette édition de FIFA21, et figure ainsi sur les affiches, la commercialisation et la jaquette du jeu, même si certains clubs ont trouvé une petite parade à cela.

En attendant, derrière le mode Ultimate Team, EA Sports a aussi beaucoup travaillé sur le mode Volta, qui fait l’éloge du football de rue, et sur un mode carrière de plus en plus précis et très amélioré cette année. De quoi combler les futurs managers en herbe, avec une influence grandissant sur chaque rencontre.

Concernant le jeu en lui-même, le game-play n’a pas beaucoup évolué, mais une nouveauté a été particulièrement mise en avant, et régalera les amateurs de dribbles et de créativité offensive. En effet, l’éventail des dribbles possibles était déjà énorme sur FIFA, mais des nouveautés sont arrivées, avec l’arrivée des « dribbles fin », destinés à mettre en avant le jeu de jambes, par le biais de petites touches subtiles comme illustré dans la vidéo ci-dessus. De quoi rendre les matchs encore plus spectaculaires, même si les défenses et les gardien de but risquent d’être mis au supplice. A moins de posséder un roc comme Virgil Van Dijk, dont les exploits défensifs, notamment sur la vidéo ici, ont provoqué la stupeur sur les réseaux sociaux.