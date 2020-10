PSG-OM : Marseille efface Mbappé de la jaquette de FIFA 21 !

Dans : OM.

Kylian Mbappé figure sur la jaquette de FIFA 21. Un visuel qui ne plaît pas à Marseille, où le club champion d’Europe en 1993 a décidé de créer sa propre jaquette.

Pour un joueur, apparaître sur la jaquette du jeu vidéo FIFA montre à quel point il est populaire auprès de la communauté mondiale du football. Après Eden Hazard sur la dernière édition, c’est au tour d’un Français de figurer sur FIFA 21. Kylian Mbappé est la nouvelle tête d’affiche du nouveau jeu édité par EA Sports sorti le 9 octobre en France. Un gros coup pour le joueur qui va être un peu plus mis en avant, malgré une visibilité déjà très importante sur la scène internationale. Le PSG est, lui, le grand gagnant puisque son maillot domicile est porté par le champion du monde, ce qui pourrait évidemment est également un énorme coup en matière de marketing.

Le jeu est très célèbre auprès des fans et des joueurs professionnels. Mais à Marseille, où la rivalité OM-PSG est revenu à son sommet après le dernier match entre les deux clubs au Parc des Princes, il est hors de question de laisser l’attaquant parisien sur la boite de cette nouvelle édition. Ainsi, le club phocéen a conçu sa propre jaquette, à télécharger sur son site officiel par les fans phocéens qui souhaiteraient cacher Mbappé et son maillot bleu et rouge. Sur cette nouvelle affiche, l’OM a fait tout en simplicité. Vu du ciel, le Stade Vélodrome est au centre, au premier plan, avec le logo du club. Enfin, « Gagner ensemble » est mentionné un peu plus haut. La jaquette aura à coup sûr beaucoup de succès dans la cité phocéenne. Il sera en revanche plus difficile d'enlever Mbappé du CD.