Dans : Foot Mondial, PSG.

La FIFA a dévoilé ce lundi soir à Londres l'équipe type de l'année à l'occasion de The Best, cérémonie récompensant les meilleurs footballeurs et entraîneurs pour cette année 2017. Et l'instance mondiale a donc annoncé la composition de cette dream team 2017 où l'on retrouve deux joueurs arrivés lors du dernier mercato au Paris Saint-Germain, Daniel Alves et Neymar.

Equipe type de l'année 2017

Buffon, Alves, Marcelo, Sergio Ramos, Bonucci, Modric, Kroos, Iniesta, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo