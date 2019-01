FIFA 19 : Pierre Ménès révèle son Ultimate Team de rêve !

Dans : Foot Mondial.

Amateur de Fifa 19, avec qui il a un partenariat, Pierre Ménès a fait part, via Twitter, de son choix concernant sa Fifa Ultimate Team, non pas en se basant sur la réalité du football, mais plus prosaïquement sur celle de ce jeu vedette. Le consultant de Canal+ ne fait pas des choix révolutionnaires, même si il y a tout de même une ou deux surprises.

« Déjà il y a un bon choix au niveau du dispositif qui est celui que j’utilise dans le jeu, je pense que l’écrasante majorité des joueurs jouent en 4-3-3. Une précision, l’équipe que je vais faire c’est par rapport au jeu et non à la réalité. Gardien de but, David De Gea, qui me parait être le meilleur dans le jeu. En défense, je commence par Marcelo, super participation au jeu, comme je ne suis pas un bétonneur dans Fifa, je vais prendre une défense centrale de tueur avec Ramos et Van Dijk et puis faute de mieux je vais mettre Dani Carvajal arrière droit, dans le jeu il est quand même pas mal aussi. Le milieu de terrain, et au risque de surprendre beaucoup de monde, à gauche Matuidi parce que c’est une brute dans le jeu, quand je joue avec la Juve, je marque plus de but avec lui qu’avec Ronaldo. J’ajoute Busquets et Modric au milieu. En attaque, super original, je mets Messi à droite même si je ne le fais jamais jouer à droite, Ronaldo avant-centre rien que pour son jeu de tête et Neymar à gauche, même si avec le PSG il joue meneur de jeu, parce que c’est surement un des joueurs les plus techniques du jeu. Voilà mon équipe World Fifa Ultimate Team », a expliqué, via Twitter, Pierre Ménès, qui a rapidement précisé qu'il s'agissait d'une équipe composée de ses préférences, histoire de répondre à ceux qui l'attaquaient et même l'insultaient via les réseaux sociaux. La vie d'influenceur vedette n'est pas facile tous les jours.