Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Dimitri Payet fait la une de l'actualité au Brésil mais pas pour ses performances sur le terrain. L'ancien meneur de jeu de l'OM est accusé de violences physiques et psychologiques par une femme. Il nie ces accusations mais reconnaît leur relation spéciale

Dimitri Payet vit un difficile début de saison à Vasco de Gama. L'ancien marseillais est actuellement forfait avec son club à cause d'une blessure au genou. Surtout, il est au cœur d'une polémique extra-sportive depuis un mois. Une avocate de 28 ans Larissa Ferrari a divulgué leur relation extra-conjugale avant de dénoncer des faits de violences de la part du Français. Payet l'aurait « violentée » et « humiliée avec des punitions spéciales profitant de sa vulnérabilité psychologique » selon ses accusations. Pris dans la tourmente, le joueur a plaidé sa cause devant les autorités brésiliennes.

Payet reconnaît une relation sadomasochiste

Le 16 avril dernier, Dimitri Payet était auditionné par la DEAM (Unité de police de protection des femmes). Le média brésilien Metropoles a révélé les temps forts de son témoignage. Le Réunionnais a reconnu sa relation extra-conjugale avec Larissa Ferrari. Il a également avoué des pratiques sadomasochistes au sein du couple (boire de l'urine, donner des claques etc.). Cependant, il a précisé que la femme de 28 ans était consentante et il s'est défendu de l'avoir agressée.

Exclusivo: Amante queria continuar relação na França e ser “bancada”, diz Payet



Dimitri Payet se pronunciou em depoimento, negou ter humilhado Larissa Ferrari e disse que então amante queria ir para França com elehttps://t.co/ize0I7hiGl — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) April 25, 2025

De quoi rendre le dossier plus complexe que jamais pour les autorités brésiliennes. Un feuilleton judiciaire attend peut-être le milieu de terrain avec des menaces de sanctions au bout. Pour le moment, ce sont déjà des aveux gênants sur le plan familial alors que l'épouse de Dimitri Payet et leurs enfants sont restés en France. C'est aussi une mauvaise publicité pour un joueur rarement à la fête dans le championnat brésilien depuis son arrivée en août 2023.