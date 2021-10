Delort-Belmadi, le clash qui éclabousse l'Algérie

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Non sélectionné par Djamel Belmadi pour représenter l’Algérie lors des prochains matchs, Andy Delort a certainement dit adieu pour un bout de temps aux Fennecs.

En effet, dans sa conférence de presse de ce jeudi, le sélectionneur a justifié la non-sélection de l’attaquant de l’OGC Nice, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas satisfait de la façon dont Delort considère la sélection. « J'ai eu une discussion houleuse avec lui où je l'ai blâmé ainsi que son club. J'ai ensuite discuté avec son directeur sportif qui m'a expliqué qu'il souhaitait que ses internationaux africains ne fassent pas la CAN. Mais c'est oral et ce ne sont que des mots. On n'est pas obligé de l'accepter. C'est un manque de considération envers l’Afrique », a fait savoir Djamel Belmadi, qui a mis son doigt sur le problème alors que la presse algérienne en faisait déjà ses choux gras ces derniers jours.

Merci à Djamel Belmadi d'avoir rétabli la vérité au sujet du cas Andy Delort. Assez de ce foutage de gueule surtout pour des joueurs pour qui la sélection est juste une opportunité et qui ont pris la place d'autres plus impliqués pour disputer de grosses compétitions — Mansour Loum (@Mansour_Loum) October 7, 2021

C'était une discussion privée pour Delort

De son côté, l’attaquant naturalisé juste avant la CAN gagnée en 2019 a rapidement pris la balle au bond en expliquant les raisons de son choix, sans nier qu’il avait décidé de mettre l’Algérie de côté pour le bien de sa carrière en clubs. « C'est le fruit d'une longue réflexion dont j'ai pu faire part à Djamel lors d'une discussion entre hommes. Je ne rentrerai pas dans les détails car c'est une discussion que je souhaitais garder privée. Mais il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte : tout d'abord, et c'est très important, le rôle qui est le mien en sélection. À côté de cela, je vais avoir 30 ans dans deux jours et je suis à un moment charnière de ma carrière : je viens d'arriver dans un club où l'exigence et la concurrence sont beaucoup plus élevées, je veux mettre toutes les chances de mon côté », a livré dans L'Equipe Andy Delort, déçu de n’être qu’un remplaçant, et qui préfère donc plaquer les Fennecs. Pour un an selon lui, pour beaucoup plus longtemps pour Djamel Belmadi, qui ne compte plus sur lui.