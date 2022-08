De Laurentiis contre football africain, l'UEFA prêt à frapper

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Le président de Naples Aurelio De Laurentiis a fait polémique en annonçant ne plus vouloir recruter de joueurs africains à l'avenir, à cause des dates de la CAN. La CAF et tout le football africain ont réagi fermement et appellent l'UEFA à sanctionner De Laurentiis.

Un transfert qui n'est pas passé. Après le départ de son emblématique défenseur central Kalidou Koulibaly du côté de Chelsea, le président de Naples Aurelio De Laurentiis a tenu des propos très amers contre le football africain. Le producteur de cinéma a dans le viseur la Coupe d'Afrique des Nations, organisée tous les deux ans et pratiquement toujours l'hiver. Une compétition qui l'a privé de ses joueurs africains à de nombreuses reprises, notamment Kalidou Koulibaly. « Ou bien ils renoncent à leur droit de participer à la Coupe d'Afrique des nations ou alors ils ne seront jamais disponibles entre la CAN et les compétitions d'Amérique du Sud », avait-il déclaré, annonçant ne plus vouloir recruter de joueurs africains susceptibles de jouer la CAN.

La CAF veut une enquête de l'UEFA contre De Laurentiis

Des propos qui ont été très mal reçus par le football africain. D'emblée, son ancien défenseur Kalidou Koulibaly avait recadré De Laurentiis, disant qu'on « ne pouvait pas parler d’une équipe nationale comme cela et qu’il ne pensait pas que ce que De Laurentiis a dit, était l’opinion de la ville de Naples ». Ce lundi, c'est la confédération africaine de football (CAF) qui a réagi en publiant un communiqué sur cette affaire. Elle s'est dite « consternée par les propos irresponsables et inacceptables » tenus par De Laurentiis. Elle en appelle maintenant à l'UEFA et exige l'ouverture d'une enquête.

Confederation of African Football asks UEFA to "initiate disciplinary investigation against" Napoli owner Aurelio De Laurentiis for his "We won't sign African players unless they waive AFCON" comment.



CAF says the comment is "irresponsible and unacceptable." pic.twitter.com/wsqpJAsoLL — Gary Al-Smith (@garyalsmith) August 7, 2022

« Les commentaires de De Laurentiis sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article 14 du Règlement disciplinaire de l'UEFA. La CAF exhorte donc l'UEFA à ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre », a t-elle indiqué. L'article 14 du règlement de l'UEFA précise « Toute personne entrant dans le champ d'application de l'article 3 qui porte atteinte à la dignité humaine d'une personne ou d'un groupe de personnes pour quelque motif que ce soit, y compris la couleur de la peau, la race, la religion, l'origine ethnique, le sexe ou l'orientation sexuelle, encourt une suspension d'au moins dix matches ou une durée déterminée, ou toute autre sanction appropriée ». L'instance européenne n'a pas encore réagi, ni aux propos d'Aurelio De Laurentiis, ni à l'appel de la CAF.