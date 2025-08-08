DAZN et Beinsports rachetés par l'Arabie Saoudite ‍?

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

En plein conflit ouvert avec la LFP à cause de restrictions importantes liées au contrat de diffusion, beIN Sports pourrait bien connaitre de très gros chamboulements dans son organisation interne.

En public, beIN Sports s'attaque frontalement à la LFP. Comme l'a indiqué un récent article de L'Equipe à ce sujet, le diffuseur franco-qatarien a décidé de ne payer à la ligue que 14 millions sur les 18 prévus pour la première échéance. Pour rappel, la chaîne doit diffuser un match du samedi pour chaque journée de Ligue 1 (hors multiplex des deux dernières journées). Un contexte de tensions publiques qui n'empêchent pas des dossiers importants d'avancer en coulisses. Depuis plusieurs mois, le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF) réfléchit à un moyen d'entrer au capital de beIN Media Group. Une réflexion qui survient alors même que les Saoudiens ont un pied… à DAZN.

Le PIF veut investir dans beIN Media Group, fusion en vue ?

Canal+ contre Ligue 1+, Pierre Ménès est triste https://t.co/xzHWXyGhyj — Foot01.com (@Foot01_com) August 6, 2025

Si l'on en croit les informations du journaliste Abdellah Boulma, le PIF est en pleine discussion pour investir dans beIN Media Group. Mais ce n'est pas tout, on apprend qu'en coulisses, l'éventualité d'une fusion entre DAZN, l'autre diffuseur dans lequel les Saoudiens ont investi, et beIN, « est évoquée comme une option stratégique à moyen terme, portée par des intérêts convergents ». Pour l'heure, rien n'indique officiellement que les deux géants de la diffusion fusionneront dans un avenir proche. Mais c'est une hypothèse qu'il faut de plus en plus prendre en considération.

Cela a d'ailleurs de quoi étonner, étant donné les relations historiquement tumultueuses entre le Qatar et l'Arabie saoudite. Les deux pays du Golfe, qui utilisent tous deux le sport comme vecteur de leur soft power, pourraient bien se retrouver à discuter pour fusionner deux entités de diffusion bien distinctes.