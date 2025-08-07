TV ‍: Ligue1+ divise son prix par deux ou presque

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

A partir du 11 août prochain, les fans de football français auront la possibilité de s’abonner à Ligue1+ et à quelques jours du lancement des abonnements, la chaîne a officialisé une excellente nouvelle.

Un an seulement après ses grands débuts en Ligue 1, DAZN a déjà laissé sa place. La plateforme anglaise a mis fin à son contrat avec la LFP, ce qui a précipité la création de Ligue1+, la chaîne de la Ligue et des clubs. Un nouveau projet, avec la possibilité de voir 8 matchs sur 9 de Ligue 1 puis 100% du championnat en 2026-2027. Il y a quelques semaines, le patron de LFP Media Nicolas de Tavernost a dévoilé les tarifs de cette nouvelle chaîne : 14,99 euros avec engagement pendant un an pour deux écrans ou 19,99 euros sans engagement, également pour deux écrans. Une question brûlait toutefois les lèvres de tous les fans de foot : existera-t-il une possibilité de partager son abonnement avec un ami ou un membre de sa famille en regardant simultanément Ligue1+ à deux endroits différents ?

Ligue1+ accepte le partage d'abonnement

On le sait, certaines plateformes tentent de limiter ce « double écran » à deux écrans à conditions qu'ils soient dans le même foyer. Ce ne sera pas le cas de Ligue1+ pour le plus grand bonheur des futurs abonnés. « Il n'y a pas de notion de foyer pour la gestion des 2 écrans » a confirmé le compte X du futur diffuseur de la Ligue 1. Autrement dit, un abonnement reviendra donc à 7,50 euros si vous partagez votre abonnement à 14,99 euros avec une deuxième personne. De quoi rendre la chaîne encore plus attractive sur le plan financier, en espérant bien sûr que la qualité de l’image et des contenus éditoriaux seront eux aussi au rendez-vous. Avec des tarifs aussi bas, Ligue1+ espère en tout cas atteindre son objectif fixé à 1 million d’abonnés pour la première année.