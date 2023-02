Daniel Alves, même l'avocat de Messi n'y arrive pas

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Accusé de viol dans une boite de nuit à Barcelone, Dani Alves a été arrêté le 20 janvier dernier puis incarcéré en Catalogne.

Accusé de viol et actuellement en prison, Dani Alves est dans la tourmente. Après avoir nié les faits, l’ex-défenseur du FC Barcelone et du PSG avait changé de version face à des preuves vidéos filmées au sein de la boite de nuit. Selon le journal brésilien O Globo, celui qui a disputé le Mondial 2022 avec le Brésil a changé de version à deux reprises au moins, un élément troublant aux yeux des enquêteurs. Le média Périodico indique que l’avocat de Dani Alves, celui-là même qui avait défendu Lionel Messi dans ses démêlés avec le fisc espagnol, a déposé un recours contre le mandant d’arrêt à l’encontre de Dani Alves. Mais le juge chargé de l’affaire considère que les preuves sont reconnues et que la culpabilité du Brésilien est engagée. Par conséquent, il va rester en détention pour le moment. Le média dévoile par ailleurs que Dani Alves était prêt à tout pour sortir de prison, tout du moins temporairement, dans l’attente de son procès.

Dani Alves prêt à tout pour sortir de prison... en vain

L’ancien défenseur du PSG ou encore de la Juventus Turin était prêt à remettre ses passeports brésiliens et espagnols, à porter un bracelet électronique, à payer une énorme caution financière ou encore à comparaître quotidiennement au commissariat afin de pointer. Pour l’heure, toutes les requêtes de Dani Alves ont été refusées par la juge et c’est bien en prison que le Brésilien va continuer de dormir pour le moment. Autant dire que les prochaines semaines risquent d’être longues pour l’ancien défenseur barcelonais, accusé de viol et contre qui les preuves semblent suffisamment accablantes pour que la juge en charge de l’affaire refuse toute sortie temporaire même en l’échange d’une caution financière importante. Une affaire qui ne manque pas de faire du bruit au Brésil mais également au Mexique, où son ancien club des Pumas UNAM réclame 4,5 millions d’euros au joueur, invoquant une clause présente dans le contrat de Dani Alves en cas de problème avec la justice.