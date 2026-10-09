Cristiano Ronaldo va écoper d’une sanction ridicule

Après un conflit avec le sélectionneur Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement du Portugal sans autorisation. Le règlement prévoit une sanction pour ce type d’abandon. Mais l’attaquant portugais va bénéficier de circonstances favorables.

Cristiano Ronaldo attend le verdict. En raison d’un désaccord avec son sélectionneur Jorge Jesus, l’attaquant du Portugal a quitté le rassemblement sans autorisation et se dit prêt à accepter la sanction à venir. Pour l’avocat spécialiste en droit du sport Gonçalo Almeida, « la suspension s'échelonnerait sur un à six mois ». Quant à l’amende à prévoir, « nous parlerions d'une somme comprise entre 510 et 1 020 euros ». Ce ne sont évidemment que des estimations dans la mesure où la Fédération portugaise de football devra juger en fonction des circonstances particulières du cas CR7.

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Le fait d'être capitaine pourrait être retenu comme circonstance aggravante, car le brassard implique des responsabilités, a prévenu l’avocat auprès de CNN Portugal. Le statut de capitaine peut constituer aussi bien une circonstance atténuante qu'une circonstance aggravante. » Le spécialiste précise tout de même que Cristiano Ronaldo, d’habitude irréprochable dans son comportement, et à l’origine de grands succès de sa sélection qu’il représente depuis plus de 20 ans, peut bénéficier de son statut de légende. Mais aussi de , a prévenu l’avocat auprès de CNN Portugal.. » Le spécialiste précise tout de même que Cristiano Ronaldo, d’habitude irréprochable dans son comportement, et à l’origine de grands succès de sa sélection qu’il représente depuis plus de 20 ans, peut bénéficier de son statut de légende. Mais aussi de ses excuses présentées sur Instagram

« L'article 244 du même règlement stipule qu'en cas d'aveux sans réserve, la sanction encourue est réduite de moitié, a annoncé Gonçalo Almeida. Autrement dit, dans un scénario idéal pour Cristiano, si la suspension minimale d'un mois était retenue, elle serait ramenée à 15 jours grâce à ces aveux. Quant à l'amende, bien que dérisoire, elle serait également réduite de moitié, passant de 510 à 255 euros. » Ce serait une manière pour le Portugal de ne pas accabler sa star en espérant une réconciliation.