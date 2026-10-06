Trahi, Cristiano Ronaldo s’explique en 2.000 mots

Cristiano Ronaldo avait promis de tout dire, et visiblement le Portugais a passé ses derniers jours à préparer une très longue lettre dans lequel il revient sur sa brouille avec Jorge Jesus.

C’est l’évènement de cette première phase de Ligue des Nations. Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement du Portugal après une mésentente de plusieurs joueurs avec Jorge Jesus, le nouveau sélectionneur. Dans une longue lettre de 2000 mots, la superstar désormais à Al-Nassr est revenue sur ces derniers mois et tout ce qui a débouché sur cette crise. S’il accuse clairement Jorge Jesus de mentir et de lui avoir manqué de respect, CR7 demande tout de même pardon à ses coéquipiers et au peuple portugais pour cette mauvaise image, et est prêt à accepter une éventuelle suspension si cela lui permet de rejouer avec sa sélection. Il reconnait toutefois qu'il avait pondu un communiqué demandant à Jorge Jesus de s'excuser pour l'avoir fait s'échauffer sans le faire entrer au Danemark.

Cristiano Ronaldo raconte toute l'histoire

Voici la lettre en intégralité envoyée par Cristiano Ronaldo en guise de communiqué de presse :

Comme je l'avais promis, j'ai décidé de relater, à la première personne et de manière directe, les circonstances du dernier stage d'entraînement de l'équipe nationale. Après la Coupe du monde 2026, j'ai rédigé une lettre au peuple portugais — que je conserve encore — contenant les mots que je souhaite partager avec eux lorsque je quitterai définitivement notre équipe.

À la fin du tournoi, dès mon retour des États-Unis, le président de la Fédération m'a demandé – et a insisté – pour que je reconsidère ma décision de partir, car la FPF souhaitait que je reste. Immédiatement après, il m'a demandé mon avis sur l'entraîneur-chef actuel, dont il envisageait le nom parmi d'autres qu'il ne m'a pas révélés. J'ai répondu au président de la Fédération que, selon moi, ce serait le bon choix. Le jour de la présentation de l'entraîneur principal actuel, j'étais donc sincèrement satisfait de ce choix. C'était la bonne décision, comme l'ont démontré les résultats. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un premier message du nouvel entraîneur de l'équipe nationale me disant qu'il souhaitait me rencontrer en personne. J'ai accepté et nous avons programmé la rencontre pour la fin de mes vacances.

On ne met pas un joueur du calibre de Maradona ou de Pelé à l'échauffement sans le faire entrer - Cristiano Ronaldo à propos de lui-même

Nous nous sommes rencontrés à la Cidade do Futebol, où mon club tenait son stage de préparation. L'entraîneur m'a dit ce jour-là qu'il comptait sur moi et que ma présence était essentielle à son projet. Sur le champ, il m'a présenté un plan concernant mon rôle au sein de l'équipe. Il m'a dit que je jouerais le premier et le dernier match et que, pour des raisons de gestion de la forme physique, il effectuerait toujours trois à quatre changements par match.

À ce moment-là, il a évoqué la possibilité que je ne voyage pas avec l'équipe nationale en Norvège et au Danemark. Il m'a suggéré de jouer le premier match et de rester au Portugal, puis de rejoindre l'équipe avant le match au Dragão. J'ai immédiatement rejeté cette proposition. Il me semblait évident que je ne pouvais pas l'accepter. Ce n'est pas parce que je ne jouerais pas les matchs à l'extérieur que j'arrêterais d'être capitaine de notre équipe. Ce privilège de rester au Portugal n'aurait pas donné le bon exemple. L’entraîneur principal a finalement approuvé mon analyse. Simão Coutinho, le directeur sportif d’Al Nassr, à qui l’entraîneur principal actuel rendait compte tout au long de la saison dernière et qui a joué un rôle déterminant dans sa signature avec le club en 2025, était présent à cette conversation.

À la veille du stage d'entraînement, l'entraîneur principal est venu chez moi à Lisbonne pour avoir une autre conversation avec moi, à sa demande. La conversation s'est déroulée dans le calme, et tous les principes convenus en août ont été respectés. J'ai joué le match à Alvalade, et même si j'ai été remplacé, je n'ai pas fait d'histoires. J'ai moi-même posé le brassard de capitaine sur Bruno Fernandes, sans jamais imaginer que ce serait peut-être mes derniers pas en tant que joueur et capitaine de l'équipe nationale. Le plus important ce jour-là, pour moi, c'était notre victoire. Gagner, c'est toujours bien ; gagner au Portugal et pour mon pays, c'est encore mieux. Le jour du match en Norvège, à l'heure du déjeuner, un adjoint de l'entraîneur principal est venu à la table où l'équipe déjeunait et m'a dit que l'entraîneur principal souhaitait me parler. À ma grande surprise, il m'a demandé si j'étais prêt à jouer 30 minutes. J'étais entièrement concentré sur ma récupération physique, sur mes relations avec mes coéquipiers comme toujours, et je pensais ne pas jouer ce jour-là. Aucun problème.

Cette demande sortait quelque peu de mon plan de récupération physique et d'entraînement — puisque je ne devais jouer que le 4 au Dragão — mais bien sûr, j'ai dit oui. Il m'a répondu que je devais être prêt car je jouerais 30 minutes. Tout le monde connaît la suite. Je me suis échauffé après la mi-temps, j'ai vu les minutes défiler, et je n'ai pas été appelé sur le terrain. L'entraîneur n'avait pas tenu sa promesse. À la fin du match, je voulais juste que tout se termine par une victoire et qu'on me laisse tranquille.

Je ne suis pas allé saluer les supporters. C'est une erreur dont je suis seul responsable, et cela n'aurait pas dû se produire. Je présente mes excuses aux supporters portugais qui nous ont soutenus avec tant de passion ; je présente mes excuses à tous les supporters ; et je présente mes excuses à ceux qui, bien que non portugais, ont fait le déplacement pour me voir et que j'ai pu décevoir. Quarante-huit heures plus tard, l’entraîneur, Simão Coutinho — puisqu’il avait assuré le suivi de nos conversations depuis août — et moi avons eu une conversation. Ce fut un moment profond, très direct, sans aucun filtre.

Nous avons convenu qu’il n’y avait qu’une seule façon de mettre fin à cet « incident » : que l’entraîneur principal répète ce qu’il venait de me dire en privé, en présence de Simão Coutinho, mais dans la salle de presse. Ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord était simple : l'entraîneur commencerait la conférence de presse en abordant ce problème, cherchant à clore le débat en disant la vérité. Il dirait que je n'avais jamais demandé à jouer, que c'était lui – et personne d'autre – qui avait proposé le plan de ce camp d'entraînement, que c'était une erreur de me faire m'échauffer pour finalement ne pas jouer, et que si cela se reproduisait, il ne le referait pas.

Nous avons terminé cette réunion par une accolade du sélectionneur, qui m'a promis qu'il confirmerait en conférence de presse ce qu'il venait de me dire et que l'affaire était close. Je ne jouerais pas au Danemark, mais bien au Dragão. Simão Coutinho était présent tout du long. À la demande de l'entraîneur, une réunion par vidéoconférence a ensuite eu lieu entre lui, Simão Coutinho et Tiago Craveiro, au cours de laquelle nous avons résumé ce que nous avions discuté. Un bref document a été rédigé, que j'ai personnellement approuvé et qui, avec mon accord, a été remis à l'entraîneur, comme il l'avait demandé.

La conférence de presse s'est déroulée comme nous le savons : son comportement n'avait rien à voir avec notre rencontre ; j'ai entendu des remarques et un niveau d'agressivité que je ne mérite pas — une attitude de « je veux, je peux et j'ordonne » qu'il n'a jamais manifestée envers moi, même de loin, en privé, la veille. Les notes que j'ai approuvées étaient les suivantes : « Je pense qu'il est important — notamment parce que c'est la vérité — de clarifier quelques points avant de parler du Danemark :

1. C’est moi-même – et personne d’autre – qui ai proposé un plan à Cristiano pour cette saison de football avec l’équipe nationale. Ce fut une longue et très bonne conversation.

2. Je sais à quel point il vit pour l'équipe nationale et l'aime, ainsi que l'impact qu'elle a sur le monde, et plus encore l'impact et l'influence positive qu'il a eus sur l'équipe nationale pendant 24 années consécutives.

3. Le plan que j'ai proposé à Cristiano a été accepté.

4. Il n'a jamais remis en question mes décisions. Il était exemplaire, loyal et professionnel.

5. Le plan que je lui avais établi ne prévoyait pas le match contre la Norvège. Cependant, j’estimais qu’il avait bien récupéré physiquement du premier match, alors je lui ai dit que je pourrais être amené à le faire jouer. Cristiano a accepté.

6. J'ai commis une erreur en faisant s'échauffer un joueur du calibre de Pelé ou de Maradona, puis en ne le faisant pas entrer en jeu. Si c'était aujourd'hui, je ne le referais pas.

7. Pour conclure : je veux Cristiano en équipe nationale. En fait, je ne le veux pas un peu, je le veux vraiment. Heureusement, il croit aussi en moi. Il croyait en moi à Al Nassr, et il croit en moi ici aussi.

8. Concernant le fait de ne pas avoir salué les supporters. Nous en avons déjà parlé. Un joueur qui a disputé plus de 230 matchs avec l'équipe nationale n'a pas besoin de mes leçons sur l'amour du Portugal. C'était un moment de frustration qui n'efface rien. C'est le joueur qui signe le plus d'autographes, prend le plus de selfies et témoigne le plus d'affection aux supporters. N'inventons pas de problèmes. Quand nous ne sommes pas contents, nous réagissons. C'est tout.

Aucun de ces messages n’indiquait donc que l’entraîneur principal s’était même excusé auprès de moi. C’était la deuxième fois qu’il manquait à sa parole.

J’ai décidé de quitter le camp d’entraînement sans tolérer d’autres promesses non tenues. Pour moi, la vérité reste primordiale dans les relations humaines. Même si c’est difficile à accepter, je veux qu’on me dise la vérité. En fait, lors d'une conversation que j'ai eue avec le président de la FPF et l'entraîneur le matin même de cette conférence de presse — et ils peuvent certainement le confirmer —, j'ai réaffirmé que s'ils ne souhaitaient pas ma présence, ils n'avaient qu'à me le dire. Il leur suffisait d'être honnêtes. J'aurais accepté cela et j'ai promis que nous construirions quelque chose de beau — comme je l'espère encore — et que personne ne serait mécontent.

Je m'en souviens comme si c'était hier. Ils ont répondu à l'unisson que non, ma place était en équipe nationale. Jamais, à aucun moment, je ne me suis immiscé dans une décision technique ou tactique prise par un entraîneur ou un sélectionneur national au cours de mes presque 25 ans de carrière. J'accepte simplement – ​​pour le meilleur ou pour le pire – ce qu'ils me demandent do. Je respecte leur décision, et lorsqu'ils reviennent sur leur parole, je sens que ma place n'est plus là. « Je dois également présenter mes excuses à mes coéquipiers de l'équipe nationale pour avoir quitté le camp d'entraînement. Malgré la trahison totale de la parole de l'entraîneur principal — comme peuvent en témoigner tous ceux qui ont assisté à ces conversations —, je n'aurais pas dû le faire. J'en assume l'entière responsabilité.

Je présente une nouvelle fois mes excuses au peuple portugais, mais le fait de ne pas avoir tenu ma parole a eu, pour moi, des conséquences déterminantes. J'ai senti qu'à partir de ce moment-là, ma présence continue ne ferait que nuire à l'équipe, alors j'ai fait ce que j'avais toujours dit que je ferais si je ne me sentais pas utile : j'ai fait mes valises et je suis parti.

Les conséquences de mes actes doivent être évaluées et sanctionnées par la Fédération portugaise de football. Je comprends qu'il ne saurait y avoir de circonstances atténuantes. Je ne suis pas un joueur comme les autres : je suis le capitaine de l'équipe, et cela constitue une circonstance aggravante. Je me suis déjà excusé, mais je sais que les actes doivent avoir des conséquences. Quiconque est impliqué dans le football, comme moi, sait que, quel que soit son statut, les règles sont les mêmes pour tous.

À ce propos, j'ai beaucoup entendu parler de matchs d'adieu, que je mérite des adieux dignes et que la Fédération souhaite me donner cette opportunité. J'ai appris dans la vie — souvent en ayant faim et sans rien à manger — que personne ne donne rien à personne. Je peux promettre à tous mes fans — et surtout à tout le peuple portugais — que nous jouerons un ou plusieurs matchs d'adieu ; il y aura du temps pour cela.

Mais quand je pense à l'équipe nationale, ce qui me vient vraiment à l'esprit, c'est la compétition. C'est à cela que je pensais le jour où j'ai appris la mort de mon père. J'étais en stage d'entraînement avec notre équipe nationale, et j'ai décidé sur-le-champ de rester jusqu'à la fin du match du lendemain. Je l'ai fait pour mon pays, chose que je ne ferais jamais pour un club. Donc, si je suis en pleine forme physique, que je joue pour mon club — et que je marque des buts, je l’espère — après avoir purgé ma suspension, je serai disponible, comme je l’ai toujours été jusqu’à présent, pour jouer et gagner avec notre équipe nationale. Croyez-moi, c’est la pure vérité ».