Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, l'incroyable valeur d'un message sur Instagram

Les meilleurs footballeur de la planète touchent des salaires colossaux de la part des clubs, mais ils pèsent également un poids énorme dans la nouvelle poule aux oeufs d'or que sont les messages via les réseaux sociaux et notamment Instagram. Et lorsque l'on parle de Cristiano Ronaldo, Neymar et Lionel Messi, le montant de ces publicités plus ou moins déguisés devient totalement colossal. Etre un influenceur rapporte, surtout lorsqu'on est suivi par des millions de fans.

Selon Fox Sports, pour chaque message publié sur son compte Instagram, suivi par 137 millions de personnes, Cristiano Ronaldo empoche rien moins que 645.000 euros de la part de la marque concerné. Le joueur de la Juventus devance Neymar, dont chaque poste lui rapporte 515.000 euros, Lionel Messi complétant ce podium avec 430.000 par message sur Instagram. Il faut savoir que Cristiano Ronaldo, Neymar et Lionel Messi sont non seulement les footballeurs les mieux rémunérés pour ces interventions, mais également les sportifs les mieux payés. Stephen Curry, la star de la NBA n'empochant « que » 95.000 euros par poste sur ce réseau social.