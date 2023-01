Cristiano Ronaldo, le divorce confirmé

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Désormais joueur du club d'Al Nassr, Cristiano Ronaldo tourne une page de sa carrière et de sa vie. L'hiver a été meurtrier pour CR7 qui fait exploser son entourage.

La presse espagnole a évoqué ces derniers jours, une rupture entre la star portugaise et sa compagne, du moins concernant le business, mais Georgina Rodriguez était bien avec les enfants du couple pour la présentation de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Mais une personne très proche de CR7, et cela depuis plus de 15 ans, n’était pas conviée à cette fête censée marquer le début de la nouvelle carrière du joueur portugais. En effet, Jorge Mendes, l’homme qui a largement contribué à faire de la carrière de Cristiano Ronaldo ce qu’elle a été, a décidé de stopper sa collaboration avec le joueur d’Al Nassr. Et si l’agent portugais a finalement tourné le dos à son client vedette, cela est principalement dû à la manière dont CR7 a quitté Manchester United, suite à une interview cataclysmique accordée à Piers Morgan, dans laquelle le joueur de 37 ans a totalement détruit le club anglais.

Un ami de Cristiano Ronaldo désormais aux commandes

Jorge Mendes n’était pas du tout favorable à cet entretien au vitriol, regrettant les propos de Cristiano Ronaldo à l’encontre des dirigeants de Manchester United et d’Erik Ten Hag. Et il s’est heurté au refus de CR7, lequel a tout de même lâché scud sur scud contre son employeur, cela à quelques jours du début du Mondial où il s’est fait humilier par le sélectionneur du Portugal. Face à ce constat, Jorge Mendes et Cristiano Ronaldo ont donc mis un terme à leur relation contractuelle, sans que l’on sache à quel prix cela s’est négocié. Pour signer le deal avec Al Nassr, c’est Ricky Regufe, manager personnel de Cristiano Ronaldo, qui a géré les détails de l’opération. Ce fameux Ricky Regufe a parlé de lui lors du Mondial au Qatar, CR7 l’autorisant à s’installer dans le vestiaire de l’équipe du Portugal, au point même d’agacer d’autres internationaux.

Ce très proche de Cristiano Ronaldo depuis près de 20 ans, qui a notamment poussé ce dernier à signer un contrat énorme avec Nike en 2003, devient donc le nouvel homme fort du clan CR7. Concernant Jorge Mendes, pas de problème, car comme le rappelle ce mercredi le média sportif portugais, le désormais ancien agent de Cristiano Ronaldo a Joao Felix sous contrat, et ce dernier pourrait constituer sa « nouvelle poule aux oeufs d’or. »