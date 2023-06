Cristiano Ronaldo flingue le mercato avant l'ouverture

Malgré les rumeurs qui l’annoncent partant en vue du prochain mercato estival, Cristiano Ronaldo ne reviendra pas en Europe sachant qu’il prévoit de rester en Arabie Saoudite.

Débarqué à Al-Nassr après sa dernière Coupe du Monde avec le Portugal, Cristiano Ronaldo a plutôt bien réussi ses débuts dans le championnat saoudien. Auteur de 14 buts et de deux passes décisives en 16 matchs, l’attaquant de 38 ans n’a toutefois pas réussi à étoffer son palmarès, vu que son club n’a remporté ni le championnat ni les coupes. Loin du Vieux Continent, où il a fait le bonheur du Real Madrid, de la Juventus ou de Manchester United, CR7 aurait pu avoir des envies d’ailleurs pour retrouver l’effectif d’un grand club européen afin de disputer la prochaine Ligue des Champions. Des rumeurs faisaient même état d’un potentiel départ de Cristiano Ronaldo. Mais il n’en sera rien vu que l’ancienne gloire du Real Madrid reste concernée par le projet saoudien.

🌟 @AlNassrFC's @Cristiano Ronaldo talks about his experience so far & looks forward to next season in an exclusive #SPL chat! Football, family & life in Saudi Arabia - we discuss it all ⚽#RoshnSaudiLeague #CR7 pic.twitter.com/kCDrX63pvM