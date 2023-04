Cristiano Ronaldo en pleurs, Boufal a adoré

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Tombeur du Portugal (1-0) en quarts de finale du Mondial 2022, Sofiane Boufal a savouré l’exploit. L’ailier du Maroc n’a eu aucune pitié pour son adversaire Cristiano Ronaldo. Et pour cause, l’ancien Angevin est plutôt fan de son rival Lionel Messi.

Demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, Sofiane Boufal garde forcément de bons souvenirs de la compétition au Qatar. L’ancien ailier d’Angers a largement contribué à l’incroyable parcours du Maroc qui, avant sa défaite contre l’équipe de France (2-0), avait enchaîné deux exploits face à l’Espagne (0-0, 3-0 tab) et au Portugal. Ce quart de finale représente sûrement l’un des pires souvenirs de Cristiano Ronaldo.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

L’attaquant banni par Manchester United avait perdu sa place de titulaire et n’avait rien pu faire pour empêcher l’élimination des siens, peut-être pour le dernier Mondial de sa carrière, d’où les larmes aperçues après le coup de sifflet final. Pas de quoi attendrir Sofiane Boufal, fier d’avoir poussé le quintuple Ballon d’Or vers la sortie. « J'ai beaucoup de respect pour Ronaldo, mais j'ai préféré le voir pleurer, plutôt que ce soit nous », a lâché le milieu offensif d’Al-Rayyan, dans un entretien accordé à la chaîne qatarie Alkass. De toute façon, Sofiane Boufal n’est pas le plus grand admirateur de Cristiano Ronaldo.

Boufal fan de Messi et du Barça

Le Lion de l’Atlas a effectivement une préférence pour son rival. « Je préfère Messi à Ronaldo et j'aimerais jouer au FC Barcelone », a également confié le dribbleur. A croire que CR7 ne sera jamais débarrassé des comparaisons avec Lionel Messi. D’autant que l’international argentin, lui, a porté sa sélection jusqu’au sacre qui manquait tant à son palmarès. Il ne manquerait plus que le meneur de jeu en fin de contrat au Paris Saint-Germain finisse lui aussi par rejoindre le championnat saoudien. En effet, le club d’Al-Hilal tenterait d’obtenir la signature du Parisien et de réunir à nouveau les deux légendes.