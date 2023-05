Cristiano Ronaldo déjà prêt à quitter son nouvel amour

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques mois maintenant, Cristiano Ronaldo est un joueur d'Al-Nassr en Arabie saoudite. Mais le Portugais ne souhaiterait pas faire de vieux os dans la péninsule arabique.

Cristiano Ronaldo a vécu des derniers mois chargés en émotion. Le quintuple Ballon d'Or portugais a notamment accepté le challenge saoudien en signant du côté d'Al-Nassr. S'il réalise de belles prestations avec le club d'Arabie saoudite, l'Europe a tout de même l'air de lui manquer. Car selon certaines indiscrétions, Cristiano Ronaldo serait déjà lassé de son aventure dans la péninsule arabique. Lui-même et ses représentants chercheraient un moyen de partir dans les prochains mois. Pour rappel, son contrat court jusqu'en 2025 et CR7 toucherait près de 200 millions d'euros par saison jouée avec Al-Nassr, ce qui est forcément un gros frein à ses velléités de départ. Mais la star a ses raisons que la raison ignore et une sortie pourrait être rapidement acté.

Cristiano Ronaldo de retour au Real Madrid ?

Selon les informations de El Nacional, Cristiano Ronaldo pourrait rebondir du côté du... Real Madrid ! Le club merengue pourrait en effet lui proposer un poste d’ambassadeur du club, lui dont les vraies dernières années très positives sur le plan sportif remontent à ses saisons au Real Madrid, son passage à la Juventus et son retour à Manchester ayant été deux échecs cuisants. Si tel était le cas et si le Portugais de 38 ans acceptait ce rôle, cela voudrait donc dire la fin de sa carrière, ce qui serait un véritable tremblement de terre pour le monde du football et les nombreux fans de CR7 à travers le monde. Ces derniers espèrent que l'ancien joueur de Manchester United puisse prendre part à une dernière compétition internationale avec le Portugal, et notamment l'Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo va ainsi devoir peser le pour et le contre et prendre une nouvelle décision forte. Car qu'il le veuille ou non, sa meilleure version est clairement derrière lui, ses récentes prestations dans le championnat saoudien ayant plutôt terni son image, notamment lorsqu'il a fait un geste obscène en réponse à des supporters qui lui rappelaient le nom de son principal rival, Lionel Messi. Et le Real Madrid, club dans lequel il a connu ses plus beaux succès, se refuse difficilement, même s'il s'agit d'un poste d'ambassadeur avec un salaire bien loin de ce qu'il gagne actuellement avec Al-Nassr. Le beurre ou l'argent du beurre, Cristiano Ronaldo pourrait rapidement déménager une nouvelle fois et quitter un club qu'il a rejoint l'hiver dernier après s'être fait virer de Manchester United.