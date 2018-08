Classement FIFA : La France première, la Belgique juste derrière

Dans : Foot Mondial, Equipe de France.

Avec un peu de retard, la FIFA a publié son classement mensuel, qui prend en compte les résultats à la Coupe du monde. Et les Bleus profitent parfaitement de leur sacre mondial puisqu’ils gagnent six places pour occuper la première position du classement avec 1726 points. Juste derrière, on retrouve la Belgique, déjà sur le podium et qui grimpe d’une place pour se retrouver derrière les Tricolores, à 1723 points.

Plus loin, le Brésil perd une place mais reste sur le podium, tandis que la grosse progression concerne la Croatie, qui double 16 équipes et se retrouve quatrième. Le plus gros gadin concerne l’Allemagne, qui perd 14 places et se retrouve… 15e.