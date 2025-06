CdM ‍: L'Angleterre simule une canicule pour 2026

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

L'Angleterre fera partie des favorites pour remporter la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Thomas Tuchel veut mettre toutes les chances de son côté pour soulever le trophée en Amérique du Nord.

L'Angleterre reste sur de grosses frustrations, que ce soit à l'Euro ou en Coupe du monde. Les Three Lions sortent en effet de deux finales perdues au championnat d'Europe et d'un quart de finale perdu de peu face à l'équipe de France lors du Mondial 2022 au Qatar. Afin de redynamiser l'Angleterre, la fédération a décidé de se séparer de Gareth Southgate et de faire appel à Thomas Tuchel. L'ancien entraineur du PSG ou encore de Chelsea compte bien faire gagner sa sélection. Et il met tout de son côté pour y arriver.

Tuchel ne laisse rien au hasard

Comme rapporté ces dernières heures par la BBC, la sélection anglaise utilise en effet des tentes chauffées lors de ses séances d'entraînement afin de reproduire les conditions qu'elle pourrait rencontrer lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique à l'été 2026. Tuchel pourra alors voir comment ses joueurs répondent aux conditions chaudes. Les joueurs britanniques effectueront notamment des tests de condition physique à l'intérieur des tentes sur des vélos d'exercice, à des températures auxquelles ils pourraient être confrontés pendant la compétition, et leur récupération sera ensuite finement analysée.

Lors de quelques mots échangés avec la presse, l'Allemand a notamment indiqué : « Il est important de voir les matchs maintenant aux États-Unis, et à Miami à 15 heures. Je verrai bien comment ça se présente, et nous devons comprendre comment rafraîchir les joueurs, leur permettre de boire et quelles sont nos options. On verra bien, car c'est après la saison, donc ce sera très similaire. L'expérience réelle concerne les joueurs, mais j'ai fait la pré-saison à Orlando et je serais très surpris si nous ne souffrons pas. La souffrance est l'un des principaux sujets de cette Coupe du monde ». Reste à savoir si tous ces détails travaillés porteront leurs fruits. L'Angleterre ne devrait pas être la seule à effectuer ce genre d'exercices.