CdM ‍: Des primes dans les poches des joueuses ‍? La FIFA s’exécute

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Le 20 juillet, la Coupe du monde féminine va débuter en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour l'occasion, la FIFA a décidé d'offrir des primes beaucoup plus importantes aux joueuses présentes. Et surtout directement dans leurs poches.

Pour la neuvième édition de la Coupe du monde féminine, la FIFA a pris la décision de revoir à la hausse la prime qu'elle compte verser aux joueuses qui participent au Mondial. Ainsi, 141,8 millions d’euros vont être distribués entre les 32 nations participantes à cette Coupe du monde en Océanie. En 2019, pour le tournoi en France, cette dotation était trois fois inférieure et même 10 fois plus faible pour l'édition au Canada en 2015. Bien que ce montant soit toujours largement inférieur à celui de la compétition masculine qui était de 424 millions d'euros au Qatar, le syndicat FIFPro s'est réjoui de cette nouvelle qui fait avancer le football féminin. « Ils ont écouté la voix des joueuses, et nous avons franchi un pas vers une plus grande égalité hommes-femmes au plus haut niveau de notre sport » a confié le syndicat dans un communiqué.

La FIFA souhaite un partage plus équitable des primes

Contrairement aux éditions précédentes, la FIFA impose le même montant à chaque joueuse, en fonction du résultat de leur nation. Ainsi, pour les joueuses dans les équipes qui seront éliminées dès la phase de groupes, elles vont toucher 30 000 dollars (28 000 euros, NDLR). Un chiffre qui passe à 60 000 dollars pour les huitièmes de finaliste, 90 000 pour les quarts de finaliste et 165 000 pour la nation qui terminera quatrième. Le troisième pourra offrir 180 000 dollars à toutes ses joueuses tandis que les finalistes vont toucher 195 000. Enfin, les futures championnes du monde auront toutes un chèque de 270 000 dollars à la fin du tournoi. A noter que ce ne sont pas les sélections qui vont toucher et répartir ces primes, mais bien directement les joueuses à titre individuel. La FIFA prévoit également une enveloppe de 11,5 millions de dollars pour les clubs qui vont libérer leurs joueuses internationales pour cette Coupe du monde.