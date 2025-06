CdM Clubs ‍: Quatre clubs ont un énorme avantage

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

A l’image de Botafogo contre le Paris Saint-Germain (1-0), les équipes sud-américaines se portent bien dans le Mondial des clubs 2025. Pour l’entraîneur du Borussia Dortmund Niko Kovac, c’est tout simplement parce qu’elles bénéficient d’un avantage important.

Les équipes européennes ne sont pas à l’abri d’une surprise dans ce Mondial des clubs. Nouvel exemple vendredi avec la victoire de Flamengo contre Chelsea (3-1). Il faut dire que les quatre clubs brésiliens montrent pour l'instant un beau visage. Le Borussia Dortmund a pu le constater après le nul concédé face à Fluminense (0-0) mardi. Mais l’entraîneur du BvB Niko Kovac avait une autre explication.

« Les conditions sont certainement l'une des raisons, se justifiait le Croate. L'humidité, le terrain, c'est un terrain différent. C'est une pelouse différente de celles en Europe. J'ai eu l'impression que le terrain était un peu mou, il n'était pas sec et le ballon n'allait pas aussi vite que ce à quoi nous sommes habitués. » On pouvait penser que Niko Kovac s'exprimait sous le coup de la déception. Sauf que l’ancien coach de l’AS Monaco a récidivé avant d’affronter le Mamelodi Sundowns ce samedi (18h). « En ce moment, dans ce tournoi, on voit que les clubs du Sud ont un gros avantage à cause des conditions, de la chaleur », a-t-il expliqué.

Kovac défend les Européens

« Pour les spectateurs dans le stade, il fait incroyablement chaud. Alors, vous pouvez imaginer à quel point c’est difficile pour les joueurs. Il fait 32 degrés à l’ombre, alors imaginez en plein soleil, à l’intérieur du stade, il faut ajouter trois, quatre ou même cinq degrés. Ce ne sont pas des excuses, c’est juste une explication, a assuré Niko Kovac. C’est très difficile, surtout pour les Européens. Les joueurs du Sud, pour eux, c’est plus facile parce qu’ils sont habitués à ces températures. N'oubliez pas d'apporter de la crème solaire, un chapeau et beaucoup d'eau à boire. Tous ceux qui seront sur le banc seront exposés au soleil pendant toute la durée du match. » Il fera effectivement 32 degrés au coup d’envoi à midi heure locale.