CdM 2026 ‍: Le Portugal impressionne, service minimum pour l'Angleterre

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Pour ses débuts dans les éliminatoires du Mondial 2026, le Portugal a frappé fort avec un large succès 5-0 en Arménie. Cristiano Ronaldo s'est offert un doublé tout comme son coéquipier en Arabie Saoudite Joao Felix. Le Portugal ira en Hongrie mardi pour un test plus sérieux. A Birmingham, l'Angleterre n'a pas autant convaincu que les Lusitaniens. Les hommes de Thomas Tuchel l'ont emporté 2-0 contre Andorre grâce à Declan Rice et à un but contre son camp. Cela fait 4 succès en autant de matchs pour les Anglais, solides leaders de leur groupe. Le prochain match sera bien plus sérieux avec un déplacement en Serbie mardi.