CdM 2026 ‍: Le Maroc prend son billet pour l'Amérique

Par Mehdi Lunay

Dans un groupe largement maîtrisé, le Maroc a décroché une sixième victoire en autant de matchs ce vendredi soir. Les Lions de l'Atlas ont surclassé le Niger 5-0 avec un but du Lillois Hamza Igamane et un autre de l'ancien marseillais Azzedine Ounahi. Ce succès permet aux hommes de Walid Regragui de valider leur place au Mondial 2026, devenant le 17e pays qualifié et le 1er dans la zone Afrique. Demi-finaliste en 2022, le Maroc disputera sa 7e phase finale.