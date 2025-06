Cdm 2026 ‍: Le Brésil version Ancelotti s'impose et se qualifie

Pour sa grande première à domicile sur le banc de la Seleçao, Carlo Ancelotti ne s'est pas raté. En effet, opposée au Paraguay, l'équipe du Brésil s'est imposée 1 à 0 grâce à un joueur que connaît bien le technicien, puisque Vinicius Jr a marqué le but victorieux juste avant la pause (44e). Grâce à cette victoire, le Brésil a désormais la certitude de participer à la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

VINICIUS SCORES THE FIRST GOAL OF THE ANCELOTTI ERA!! 🇧🇷 pic.twitter.com/YRdRXmVgM9