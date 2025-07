CDM 2026 ‍: La FIFA prépare une révolution

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

La FIFA entend tirer les enseignements de la Coupe du monde des clubs dans l’optique du Mondial 2026. Une mesure étonnante est à l’étude et si elle devrait plaire aux joueurs, elle ravira nettement moins les spectateurs.

La Coupe du monde des clubs a pris fin ce dimanche avec le sacre de Chelsea face au Paris Saint-Germain (3-0). Une compétition qui aura offert quelques belles affiches, notamment à partir des quarts de finale, mais qui aura aussi agacé les spectateurs pour tout un tas de raison. Les pauses liées aux conditions météorologiques, avec une règle bien spécifique aux Etats-Unis, avait par exemple provoqué la colère d’Enzo Maresca. Plus classique mais tout aussi frustrant pour les téléspectateurs, les pauses fraicheurs ont rythmé ce Mondial des clubs, rendant les matchs plus hachés. A ce sujet, la FIFA envisage d’ailleurs une petite révolution dans l’optique de la Coupe du monde 2026.

En effet, l’instance internationale envisage d’offrir deux pauses fraicheurs par mi-temps aux équipes, selon les informations du journal L’Equipe. Au total, les acteurs pourraient être autorisés à s’hydrater à la 15e, 30e, 60e et 75e minute. A ne plus en finir, donc et même si cela est nécessaire au vu des températures et de l’humidité aux Etats-Unis, cette mesure si elle se confirme ne manquera pas de faire hurler les téléspectateurs. Le quotidien national nous apprend par ailleurs que pour faciliter la diffusion des matchs en Europe, la majorité des rencontres de la Coupe du monde 2026 seront disputées à 9h du matin ou à 12h, heure locale. Pour le coup, cela arrangera les téléspectateurs français qui pourront visionner les matchs en fin d’après-midi ou en début de soirée, heure de Paris. Mais pour les acteurs sur place, là encore il y aura à redire. De quoi interroger finalement sur les bénéfices d’organiser une telle compétitions aux Etats-Unis.