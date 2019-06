CdM 2022 : Platini en garde à vue, Sepp Blatter n'en revient pas

Dans : Foot Mondial, Info.

Ce mardi matin, Mediapart surprenait tout le monde en annonçant le placement en garde à vue de Michel Platini, soupçonné par la justice française de corruption dans le cadre de l’attribution du Mondial 2022 au Qatar. Une très grande surprise pour Sepp Blatter, l’ex-président de la FIFA, interrogé par nos confrères de L’Equipe.

« Pour moi, c'est une très grande surprise, car on a déjà parlé de tout ça. Je ne sais pas pourquoi on revient tout à coup sur cette affaire. Platini m'a téléphoné en me disant qu'il avait eu un entretien à l'Élysée avec Nicolas Sarkozy et que lui et ses amis pourraient voter pour le Qatar en raison d'intérêts économiques nationaux. Je lui ai demandé si Sarkozy l'avait forcé. Il m'a répondu que non, mais qu'il avait dit que ce serait bien de voter pour le Qatar. Et ça s'est passé comme ça : les quatre voix amenées par Michel (Platini, ndlr), la sienne et les trois autres, ont fait pencher la balance (en faveur du Qatar, ndlr) et les États-Unis ont été battus » a confié Sepp Blatter, pour qui il n’y a absolument pas de corruption dans cette histoire.