Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil c'est officiel ‍!

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

La Confédération brésilienne de football a officialisé ce lundi la nomination de Carlo Ancelotti au poste de sélectionneur national. L'actuel entraîneur du Real Madrid sera aux commandes de la Selecao dès le moins de juin et au moins jusqu'au Mondial 2026.

« La plus grande équipe nationale de l'histoire du football sera désormais dirigée par l'entraîneur le plus titré du monde. Carlo Ancelotti a été désigné par le président de la CBF Ednaldo Rodrigues comme nouvel entraîneur de l'équipe nationale brésilienne. Il dirigera le Brésil jusqu'à la Coupe du Monde 2026 et entraînera déjà la Seleçao lors des deux prochains matchs pour les qualifications contre l'Équateur et le Paraguay le mois prochain. « Amener Carlo Ancelotti à la tête du Brésil est plus qu'un choix stratégique. C'est une déclaration au monde que nous sommes déterminés à récupérer la première place sur le podium. C'est le plus grand technicien de l'histoire et maintenant il dirige la plus grande sélection de la planète. Ensemble, nous allons écrire de nouveaux chapitres glorieux du football brésilien », a déclaré Ednaldo Rodrigues », indique la Confédération brésilienne de football.