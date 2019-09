Capello le coach de merde, Un Ballon d’Or balance sévère

Dans : Foot Mondial.

A la retraite depuis 2013, Michael Owen refait son apparition avec la publication de son autobiographie.

L’occasion pour l’ancien attaquant anglais de régler quelques comptes, notamment avec son compatriote David Beckham qu’il juge toujours responsable de l’élimination dès les 8es en Coupe du monde 1998, lorsque le milieu offensif avait récolté un carton rouge contre l’Argentine (2-2, 4-3 t.a.b.) Mais que le « Spice Boy » se rassure, Owen a d’autres cibles dans son livre. Parmi elles, l’entraîneur Fabio Capello, coupable selon lui d’avoir provoqué la fin de son parcours en sélection.

« Fabio Capello a mis fin à ma carrière internationale mais ce n’est pas le motif pour lequel c’est une merde absolue, a lâché le Ballon d’Or 2001. Avec le recul, je me demande comment la FA a pu engager quelqu’un qui ne savait pas parler anglais, c’est difficile à comprendre. (...) Il n’a pas seulement mis fin à ma carrière internationale sans explication, c’est surtout l’un des pires sélectionneurs anglais de l’Histoire. C’est une merde. Selon moi, Capello a été catastrophique pour ma carrière mais aussi pour le football anglais. Et en plus, il a été très bien payé pour ça. » De quoi assurer la promotion de son œuvre…