CAN 2022 : L'Algérie se qualifie et défendra son titre

Grâce à son match nul (2-2) ce lundi après-midi au Zimbabwe, après avoir mené 2-0, l'Algérie s'est qualifiée pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, laquelle aura lieu en janvier 2022 au Cameroun, l'édition 2021 ayant été reportée en raison de l'épidémie de coronavirus. Les Fennecs défendront donc le trophée qu'ils avaient décroché en 2019.

Last edition's champions return to defend their crown! 👑@LesVerts secure a place in the #TotalAFCON2021 🇩🇿#TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/R4Ll5XxuEh