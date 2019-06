CAN 2018 : L'Algérie vire un joueur qui a montré ses fesses en direct

Dans : Foot Mondial.

On ne badine pas avec le comportement en Algérie et Haris Belkebla, le milieu de terrain de Brest, retenu par les Fennecs dans le groupe appelé à jouer la Coupe d'Afrique des Nations le paie au prix fort. En effet, mardi, alors qu'un de ses coéquipiers jouait à Fortnite en diffusant en face caméra sa partie sur Twitch, Haris Belkebla est apparu au second plan et a montré ses fesses, ignorant que tout cela était donné en direct sur le net. Forcément, la séquence a été captée et relayée, ce qui lui a valu d'être immédiatement exclu du groupe et renvoyé à la maison.

Ce mercredi, le joueur brestois a présenté ses excuses. « Je tiens à vous présenter mes excuses. Bien évidemment je ne pensais pas être en direct sur un réseau social, cependant mon geste reste déplacé et n’a pas lieu d’être dans un rassemblement d’une telle importance. Malgré cela je ne cherche en rien à me disculper, car j’ai commis une erreur dont je paye le prix immédiatement par mon exclusion de la sélection nationale. Une sanction qui me brise le cœur, mais qui est légitime de la part des instances Algériennes du football. Je n’en veux évidemment à personne si ce n’est à moi même, surtout de vous avoir déçus et de vous avoir causé du tort... je vous prie simplement d'épargner ma famille qui m’a transmis des valeurs bien plus nobles que l’image que je donne aujourd’hui et certainement beaucoup plus proches des valeurs de notre pays », a confié le milieu de terrain, qui s'apprêtait à vivre sa première compétition avec l'équipe d'Algérie.