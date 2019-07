CAN 2019 : L'Algérie sort la Côte d’Ivoire et se qualifie en demi-finales !

Dans : CAN 2019, Foot Mondial.

Quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 :

Stade de Suez.

Côte d’Ivoire - Algérie : 1-1 après prolongation, 3-4 aux tirs au but.

Buts : Kodjia (62e) pour la Côte d’Ivoire ; Feghouli (20e) pour l’Algérie.

Tirs au but : Kessie (1), Cornet (2) et Gradel (4) pour la Côte d’Ivoire ; Bensebaini (1), Slimani (2), Delort (3) et Ounas (4) pour l’Algérie.

Grâce à ce succès au bout du suspense, l'Algérie rejoint le Nigeria dans le dernier carré de cette CAN. Le 14 juillet à 21h, au Stade International du Caire, les Fennecs joueront donc une place en finale.