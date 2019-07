CAN : Pierre Ménès défend les supporters algériens pas les dégénérés

Dans : CAN 2019.

De très graves incidents ont éclaté jeudi soir en France suite à la qualification de l'Algérie pour le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations. Et forcément, sur un sujet déjà sensible, les commentaires sont tombés de partout, au point que certains ont assimilé le comportement criminel d'une minorité d'idiots à une généralité. Mais ce samedi, Pierre Ménès a tenu à apporter son soutien aux vrais supporters algériens, et pas aux fauteurs de troubles, rappelant qu'il était stupide de faire l'amalgame.

Et sur Twitter, le consultant de Canal+ a été cash sur ce thème sensible. « À ceux qui critiquent le comportement de certains après la victoire de l’Algérie souvenons nous du désastre après la victoire des Bleus et du comportement exemplaire du peuple algérien pendant les manifestations dans leur pays. Et ne salissons pas tout le monde pour quelques dégénérés », a clairement fait savoir Pierre Ménès à la veille de la 1/2 finale de la CAN 2019 entre l'Algérie et le Nigéria. Un match qui va évidemment imposer aux autorités françaises de mettre en place des forces de l'ordre supplémentaires dans les grandes villes alors que l'on célèbrera également le 14 juillet.