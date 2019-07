CAN : L’Algérie qualifiée, 74 interpellations et un décès en France

Dans : CAN 2019.

Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations après sa victoire aux tirs au but face à la Côte d’Ivoire, l’Algérie peut continuer à rêver du titre continental.

Une présence dans le dernier carré qui a été fêtée jusqu’en France, une habitude dans un pays où les supporters des Fennecs sont bien représentés. Mais à Paris comme ailleurs, cela a créé des débordements avec des conséquences parfois dramatiques. Si dans la capitale, des incidents, bagarres et pillages ont eu lieu avec plus de 50 interpellations, un décès est à déplorer à Montpellier.

Europe 1 annonce ainsi le décès d’une mère de famille de 42 ans, fauchée par une voiture qui roulait trop rapidement et dont le conducteur a perdu le contrôle. Son bébé d’un an est hospitalisé avec un pronostic vital engagé, tandis que sa fille souffre de multiples fractures aux jambes. « Le supporter algérien 21 ans a été interpellé et placé en garde à vue », a fait savoir la radio qui souligne également de nombreux policiers blessés, notamment à Roubaix où les forces de l’ordre qui encadraient les célébrations des sympathisants de l’Algérie ont été visés. Au total, 74 interpellations ont eu lieu ce jeudi soir.