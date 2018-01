CAF : Mohamed Salah élu meilleur joueur africain de l’année 2017

Dans : Foot Mondial, Premier League.

Auteur d'une très grande année 2017 sous le maillot de Liverpool et de l'Egypte, Mohamed Salah vient d'être élu joueur de l'année aux Aiteo CAF Awards 2017. L'attaquant des Reds devance donc son coéquipier sénégalais Sadio Mane et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund). Une juste récompense pour le joueur de 25 ans, qui a déjà marqué 17 buts en Premier League cette saison. En devenant le premier joueur égyptien à remporter ce titre africain depuis 1983 et le sacre de Mahmoud El Khatib, Salah succède ainsi à l’Algérien Riyad Mahrez.