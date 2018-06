Brésil : Malgré les coups, le grand Neymar est de retour

Dans : Foot Mondial, Mondial 2018.

Blessé au pied en février dernier, Neymar pourrait retrouver les terrains trois mois après son opération.

L’international brésilien, en pleine préparation pour la Coupe du monde, participe normalement aux séances d’entraînement de la Seleção. Alors qu’il confiait récemment son appréhension concernant les duels avec les défenseurs, l’attaquant du Paris Saint-Germain a clairement franchi ce cap si l’on en croit son coéquipier Fernandinho.

« Par les mouvements et les dribbles qu'il fait à l'entraînement, il a montré qu'il va bien, a témoigné le milieu de Manchester City, dans des propos relayés par l’AFP. Il est confiant, ce qui est important. Il montre qu'il n'a pas peur de nos défenseurs car il les affronte sans crainte. C'est la première étape pour ramener sa confiance à 100 % pour la Coupe du monde. (...) Neymar est prêt. »

Neymar redevient inarrêtable

La preuve, le Parisien résiste aux maladresses du latéral droit Danilo. « Je marche toujours un peu sur ses pieds ! Il est tellement rapide, on ne sait pas s'il part vers l'avant, en arrière, à gauche ou à droite. Donc, c'est normal de marcher sur son pied une ou deux fois, a confié l’autre Citizen. Il va de mieux en mieux chaque jour, il est de plus en plus rapide, de plus en plus agile, c'est de plus en plus difficile de défendre sur lui. » De bon augure avant le match amical du Brésil contre la Croatie ce dimanche (16h).