Brésil ‍: Ancelotti ira à la Coupe du monde avec Kaka et Neymar

Dès le coup de sifflet final de la saison en Espagne, Carlo Ancelotti fera ses bagages direction le Brésil. Pour se donner les moyens de redorer le blason de la Seleçao, l'entraineur italien a besoin de deux légendes auriverdes, Kaka et Neymar.

C'est désormais officiel. Ce qui a longtemps été une rumeur est devenu réalité : Carlo Ancelotti sera le nouveau sélectionneur du Brésil à compter du 26 mai prochain. « Devenir sélectionneur du Brésil, c'est un défi très important, mais jusqu'au 26 mai, ainsi qu'aujourd'hui, je suis l'entraîneur du Real Madrid. Je veux bien terminer la dernière étape de cette fantastique aventure. Je veux terminer sur la meilleure note possible », a déclaré dans la foulée le technicien italien. Son premier objectif en tant que nouveau sélectionneur de la Seleçao est assez clair. A l'approche de la Coupe du monde 2026, Ancelotti veut se doter des meilleures armes possibles pour redorer le blason d'une sélection qui souffre depuis plusieurs années. Pour cela, il aura besoin des deux légendes auriverdes que sont Kaka et Neymar.

Ancelotti au Brésil, un retour au haut niveau ?

Carlo Ancelotti ne sera pas seul lorsqu'il arrivera aux commandes de la Seleçao. Il va retrouver un certain nombre de joueurs qu'il connait bien : Eder Militao, Vinícius Júnior ou encore Rodrygo. Surtout, selon les informations de Globo Esporte, il aimerait pouvoir compter sur Neymar pour la Coupe du monde 2026. Le média brésilien affirme en effet que Carlo Ancelotti a déjà échangé avec la star de Santos pour lui faire comprendre qu'il aurait besoin de lui au prochain Mondial. Actuellement en convalescence - encore une -, l'ancien du Barça et du PSG s'active pour retrouver les terrains.

Et ce n'est pas tout. De son côté, CNN Brasil indique que le nouveau sélectionneur du Brésil veut absolument compter sur les services de Kaka dans son staff technique. Un mariage qui ne serait pas sans rappeler leur précédente glorieuse union, à une époque où le premier était sur le banc de l'AC Milan quand le second illuminait San Siro. En tout cas, Carlo Ancelotti veut bien faire les choses, et ça se voit déjà.