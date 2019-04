Bre : Le père de Neymar à deux doigts de se battre avec un joueur

Dans : Foot Mondial, PSG.

Le père de la star brésilienne du Paris Saint-Germain a le sang chaud et même très chaud, et un footballeur a bien failli en payer le prix récemment si l'on en croit la presse sud-américaine. Présent dans un discothèque de Rio le 25 mars dernier, Neymar Sr aurait croisé Gabriel Barbosa, plus connu sous le surnom de Gabigol, l'attaquant de 22 ans de Flamengo. Ce dernier n'est pas un inconnu pour le père de Neymar, puisqu'il a été le fiancé de Rafaella, sa fille et donc la soeur du joueur du PSG. Et à priori, les retrouvailles entre les deux hommes ont été très tendues, des coups étant échangés, l'un des gardes du corps de Gabigol se retrouvant même au sol, avant que le directeur de la boîte de nuit fasse intervenir sa propre sécurité pour calmer tout le monde. L'affaire en est restée là, mais Neymar Sr et l'attaquant de Flamengo ont désormais pour consigne de s'éviter le plus possible, surtout lors de leurs sorties nocturnes.