Benzema rate le Mondial, la France est innocente

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Trois mois après avoir quitté l'équipe de France, ratant ainsi le Mondial au Qatar, Karim Benzema ne participera pas au Mondial des clubs avec le Real Madrid.

Guère en veine cette saison en Liga, le Real Madrid va arriver dans un sale état pour disputer sa demi-finale du Mondial des clubs, ce sera mercredi au Maroc contre le club égyptien d’Al Ahly. En effet, pour cette rencontre, Carlo Ancelotti devra se passer de Thibault Courtois, Eder Militao, Ferland Mendy, Eden Hazard, Lucas Vazquez et surtout Karim Benzema. Déjà privé de Mondial avec la France, suite à un pépin physique qui a fait couler énormément d’encre, le Ballon d’Or tricolore des Merengue n’a pas pleinement récupéré d’un souci à la cuisse constaté la semaine passée. Et si l’entraîneur italien du Real Madrid l’avait mis au repos dimanche lors du match, perdu, à Majorque, Carlo Ancelotti comptait sur lui pour ce Mondial des clubs. Hélas, dans la liste des joueurs convoqués pour cette compétition, nulle trace de Karim Benzema, forfait pour cette demi-finale, et pour une possible finale samedi contre Flamengo ou Al Hilal.