Belmadi accepte un défi surhumain pour l’Algérie

Par Eric Bethsy

Opposée à l’Ouganda le 18 juin, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023, l’Algérie affrontera bien la Tunisie deux jours plus tard. Le sélectionneur des Fennecs Djamel Belmadi, face à l’impossibilité de décaler ce match amical, a refusé de l’annuler et accepte de disputer deux rencontres en si peu de temps.

La prochaine trêve internationale s’annonce chargée pour l’Algérie. Le 18 juin, la sélection entraînée par Djamel Belmadi a rendez-vous avec l’Ouganda pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Une rencontre qui tombe deux jours avant le match amical contre la Tunisie. Bien évidemment, ce calendrier pose problème et la Fédération algérienne de football (FAF) a tenté d’obtenir au moins trois jours de repos entre les deux parties.

🚨 Djamel Belmadi 🇩🇿 aurait décidé de convoquer Saïd Benrahma pour le rassemblement de juin. pic.twitter.com/tLhj5bQMNE — Actu Foot Maghreb (@actufootmaghreb) May 12, 2023

Mais d’un côté, le match officiel contre l’Ouganda ne peut pas être reporté. Et de l’autre, la rencontre amicale face aux Aigles de Carthage, pour laquelle aucune autre date n’a été trouvée, ne sera pas annulée. En effet, le sélectionneur de l’Algérie Djamel Belmadi tient absolument à disputer ce match. « Le match amical face à la Tunisie ne sera pas annulé », a annoncé le porte-parole de la FAF, Salah Bey Aboud, sur El Hayat TV.

« Il est bel et bien maintenu en sa date initiale, a ajouté le représentant de l'Algérie. Certes, on affrontera l’Ouganda le 18 juin, mais on ralliera immédiatement la ville d’Annaba, en provenance de Douala, juste après le match, pour aller défier la Tunisie. Le règlement permet à toutes les sélections de jouer deux matchs en l’espace de 48 heures. »

L'Algérie peut faire tourner

Pour y parvenir sans prendre de risques, Djamel Belmadi envisagerait de ménager ses joueurs entre les deux rendez-vous, en alignant deux équipes totalement différentes. Un turn-over sera évidemment possible pour le match amical face à la Tunisie. Mais le sélectionneur peut aussi remanier son onze de départ contre l’Ouganda, les Fennecs ayant déjà obtenu leur qualification pour la CAN qui se jouera du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire.