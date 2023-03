Algérie : Belmadi a boycotté le Mondial au Qatar

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Sans doute marqué par l’échec en barrages l’année dernière, Djamel Belmadi a boycotté la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur de l’Algérie n’a pas regardé un seul match de la compétition.

Pendant que la planète football vibrait en fin d’année dernière, Djamel Belmadi, lui, était dans sa bulle. Le sélectionneur de l’Algérie a respecté jusqu’au bout sa décision de boycotter la Coupe du monde 2022. Lui qui n’a pas regardé une seule rencontre de la compétition en tant que résident du pays hôte. « Je vis au Qatar, avec ma famille, a confié le technicien. On a joué le 19 novembre contre la Suède (défaite 2-0 en match amical, ndlr). De la Suède, je suis parti en Europe, je n’ai pas vu un match de Coupe du monde. J’en ai fait une affaire de principe, je voulais bosser pendant cette période. »

Bien sûr, Djamel Belmadi a dû voir quelques images. Le coach des Fennecs a au moins entendu parler des surprises pendant le tournoi. « Ce que l'on peut analyser de cette Coupe du Monde, c'est qu'il y a d'abord des équipes inattendues qui ont fait de vraies belles choses, comme l'Arabie Saoudite face à l'Argentine, le Maroc qui a fait une très belle coupe avec ce jeu-là, a-t-il commenté. Je sentais que cette Coupe du monde aurait été une compétition où l’on aurait performé, et où l’on serait allé très, très loin. »

Belmadi félicite le Maroc

On comprend que le sélectionneur algérien reste marqué par l’échec douloureux en barrages du Mondial contre le Cameroun. Beau joueur, Djamel Belmadi a quand même tenu à saluer le parcours du Maroc, demi-finaliste de la compétition. « Je tire mon chapeau aux joueurs de l’équipe nationale marocaine, ainsi qu’au staff technique et à leur tête Walid Regragui pour leurs performances à la Coupe du monde. C’est pour ça que j’ai voté pour lui et pour Bounou dans les buts aux récompenses The Best », a souligné l’ancien Marseillais, désormais concentré sur les éliminatoires de la CAN.