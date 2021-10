Ballon d’Or : Une liste fuite, Lewandowski devant Messi et Benzema !

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Après la fin des votes la semaine dernière, le classement du Ballon d’Or ne sera officiellement dévoilé que lors de la cérémonie prévue le lundi 29 novembre à Paris. Mais sur les réseaux sociaux, une liste a déjà fuité, révélant ainsi le possible futur sacre de Robert Lewandowsi si du moins elle est sérieuse.

Les dés sont jetés. Sollicités par France Football, les 180 journalistes de 180 pays différents avaient jusqu’à dimanche 24 octobre pour donner leur liste pour le Ballon d’Or 2021. Les performances des candidats ne pourront donc plus influencer les votants d’ici la cérémonie prévue le lundi 29 novembre à Paris. Avant de connaître les résultats, les principaux favoris et leurs admirateurs doivent maintenant patienter un bon mois. A moins que la liste n’ait déjà fuite sur les réseaux sociaux… En effet, un classement plutôt crédible circule sur la toile et annonce le sacre de Robert Lewandowski, même si bien évidemment il faut prendre tout cela avec des pincettes, la possibilité d'un fake étant toujours possible.

Leak du ballon d’or 2021 je pose ça là pic.twitter.com/brh15rkHfk — Jeboisdeleauu 🐊 (@Etleau1) October 27, 2021

L’attaquant du Bayern Munich, grand favori l’année dernière avant l’annulation de l’édition à cause de la crise sanitaire, aurait récolté un total de 627 votes. Il faudra évidemment attendre l’officialisation. Mais si cette hiérarchie se confirme, la victoire du Polonais ne serait pas imméritée. Il faut dire que l’attaquant du Bayern Munich, de nouveau champion d’Allemagne, a continué à affoler les compteurs. Le Bavarois a notamment inscrit 41 buts en Bundesliga la saison dernière, soit le record du championnat allemand qui appartenait à la légende Gerd Müller (40 buts 1971-1972).

Pas de Ballon d'Or pour Benzema ?

Mais comme chaque année, le résultat ne fera sûrement pas l’unanimité. Si cette liste était réelle, certains ne comprendraient pas pourquoi Lionel Messi n’arriverait que deuxième après son excellente saison avec le FC Barcelone, et surtout sa Copa America remportée sous les couleurs de l’Argentine. Les critiques viendraient également de France et du Real Madrid où l’on s’étonnerait de la troisième position accordée à Karim Benzema, impressionnant ces derniers mois. Le Merengue finirait tout de même devant Mohamed Salah (4e), ou encore Jorginho (5e), Kylian Mbappé (6e), N’Golo Kanté (7e), Erling Haaland (8e), Cristiano Ronaldo (9e) et Kevin De Bruyne (10e). Neymar, lui, ne serait que 19e.

Mérité pour Robert Lewandowski 🇵🇱 pic.twitter.com/QOOkqg09F1 — Eliott (@LightPronos) October 27, 2021

Cette fameuse fuite a circulé dans toute l'Europe, même si les médias rappellent tous, et ils ont raison que la fiabilité de ce genre de chose est loin d'être garantie à 100%. Mais il ne serait pas non plus scandaleux ou surprenant que l'attaquant international polonais soit le vainqueur du Ballon d'Or, et cela même si sa sélection a été balayée lors de l'Euro, et que le Bayern Munich a été sorti par le PSG en Ligue des champions, Lewandowski étant blessé pour la double confrontation face au Paris SG. Dans un peu plus d'un mois on connaîtra la réalité de tout cela.