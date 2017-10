Ballon d'Or : Mbappé et Cristiano Ronaldo sont évidemment de la fête !

Dans : Foot Mondial, PSG.

C'est fois l'affaire est faite, on connaît désormais la liste officielle des 30 joueurs qui sont en course pour le Ballon d'Or 2017. Et après Neymar et Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain compte un troisième joueur en lice en la personne de Kylian Mbappé. Sans surprise, Cristiano Ronaldo a également sont ticket afin de tenter de conserver son trophée, et CR7 a même déjà dans le dos l'énorme étiquette de grandissime favori.

Les 30 joueurs en lice pour le Ballon d'Or 2017

Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Isco, Leonardo Bonucci, Eden Hazard, Mats Hummels, Edinson Cavani, Pierre-Emerick Aubameyang, Karim Benzema, Lionel Messi, Radamel Falcao, Gianluigi Buffon, Sadio Mané, Toni Kroos, Antoine Griezmann, Robert Lewandowski, Kevin de Bruyne, David De Gea, Harry Kane, Edin Dzeko, N’Golo Kanté, Neymar Jr, Luka Modric, Paulo Dybala, Marcelo, Sergio Ramos, Luis Suarez, Jan Oblak, Philippe Coutinho et Dries Mertens.